Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Vier Leichtverletzte nach Abbiegeunfall

Georgsmarienhütte (ots)

Gegen 12:35 Uhr kam es am Mittwoch in Georgsmarienhütte zu einem Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten. Die Unfallverursacherin, eine 53-jährige Frau aus Lienen, befuhr mit ihrem grauen Mercedes die Oeseder Straße in Richtung Stadtzentrum. Auf Höhe der Straße Osterheide beabsichtigte sie nach links auf die B51 einzubiegen. Dabei übersah die Frau die Vorfahrt eines schwarzen Daimler Chryslers, der mit vier Personen besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die vier Insassen des Daimlers wurden bei der Kollision verletzt. Es handelte sich um zwei Männer, 43 und 52 Jahre alt, eine 40-jährige Frau und einen 7-jährigen Jungen. Alle Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

