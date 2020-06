Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude

Zeugen gesucht!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Polizeiposten Eppelheim ermittelt derzeit in einem Einbruch in eine Fleischwaren-Produktionshalle in der Maybachstraße, der sich in der Zeit von Freitag 17:30 Uhr bis Samstag 6 Uhr ereignet hat. Unbekannte brachen hier in den Büro-/ Verkaufsraum ein und entwendeten eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie einen Tresor. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese unter der Rufnummer 06221/766377 oder 06221/3418-0 bekanntzugeben.

