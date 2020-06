Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch-Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Nachbar - 23-jähriger Fahrraddieb bei Fahndung festgenommen

Nußloch-Leimen/Rhein-Neckar-Kreis

Dank eines aufmerksamen Nachbars gelang es der Polizei am Freitagabend einen Fahrraddieb kurze Zeit später festzunehmen. Der 23-jährige Tatverdächtige entwendete am Samstag gegen 21.45 Uhr aus einer Garage in der Mühlstraße ein Mountainbike im Wert von 6.000 Euro und flüchtete damit in Richtung Leimen. Der Nachbar, der den Diebstahl beobachtete, informierte den Besitzer, der wiederum sofort die Polizei verständigte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Tatverdächtige kurze Zeit später auf dem Badener Platz in Leimen angetroffen. Der Eigentümer kam vor Ort und bestätigte, dass es sich um sein Fahrrad handelt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch, gegen den Tatverdächtigen wird ein Strafverfahren eingeleitet.

