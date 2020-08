Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Getrocknetes Gras angezündet

53919 Weilerswist (ots)

Unbekannte Täter zündeten am Donnerstag (3.49 Uhr) in Weilerswist nahe des Bachlaufes der Erft, in Höhe des Sportzentrums, mit Hilfe von Brennspiritus an drei Stellen getrocknetes Gras an. Es entstanden Brandherde von circa zehn Quadratmetern, die durch die vor Ort eingesetzte Feuerwehr gelöscht wurden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell