Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Aufbrüche in Rheda und Wiedenbrück - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag (11.10.) auf Montag (12.10.) an bisher sechs bekannt gewordenen Tatorten in den Stadtgebieten Rheda und Wiedenbrück Pkw geöffnet und schnelle Beute gemacht.

Die genauen Tatorte lagen in Rheda an den Straßen An der Gräfte und Portlandstraße. Hier wurden jeweils an den Wohnanschriften geparkte VW-Fahrzeuge geöffnet und geringe Mengen Bargeld sowie auch ein Rucksack und Bekleidung gestohlen. In Wiedenbrück wurden bisher vier Tatorte an den Straßen Karlstraße, Heidbrinkstraße und Merianstraße bekannt. Die Täter öffneten ebenfalls zwei VW-Fahrzeuge und zudem zwei Fords. Auch hier stahlen die Unbekannten geringe Mengen Bargeld aus den an den Wohnhäusern abgestellten Pkw.

In den bisher bekannt gewordenen Fällen wurden die Autos zum Teil unverschlossen abgestellt. Diese Fahrlässigkeit eröffnet den Dieben Tür und Tor für eine günstige und vor allem schnelle Gelegenheit, sich zu bereichern.

Die Polizei Gütersloh rät daher dringend:

- Achten Sie immer bewusst darauf, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist. Auch wenn Sie eine Funkfernbedienung benutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie das Verschließen wahrnehmen. - Ihr Fahrzeug ist kein Tresor: Hinterlassen Sie keine Wertgegenstände im Pkw. - Selbst eine Jacke im Fahrzeuginnenraum kann einen Täter dazu verleiten, ihren Pkw aufzubrechen: Legen Sie daher z.B. Bekleidungsstücke in einen sichtgeschützten Bereich, wie einen Kofferraum. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen immer und umgehend über den Polizeiruf 110.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Zeit von Sonntag auf Montag, an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

