Polizei Gütersloh

POL-GT: Gartenmarkt an der Feldstraße - Einbruch

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Täter gelangten am späten Sonntagabend (11.10., 22.45 Uhr) in einen Gartencenter an der Feldstraße im Ortsteil Rheda.

Den Erkenntnissen nach überwanden die Einbrecher zunächst einen Zaun. Um in das Gebäude zu gelangen, manipulierten und hebelten die Täter anschließend erfolglos an der Eingangsschiebetür des Centers. Abschließend nahmen die Täter eine Glasscheibe der Fensterfront aus der Verankerung und drangen auf diesem Weg in den Gartenmarkt ein. Beim Betreten des Marktes lösten die Einbrecher gegen 22.45 Uhr einen Alarm aus und flüchteten bisherigen Ermittlungen zufolge ohne Diebesgut.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

