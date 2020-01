Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Erneuter Einbruch in Dorfgemeindehaus

Borken (ots)

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage sind Unbekannte in das Dorfgemeindehaus in Weseke eingebrochen. Die Täter drangen in der Nacht zum Montag in das Gebäude an der Straße "Im Thomas" ein. Um hineinzukommen, beschädigten sie ein Fenster. Im Inneren hebelten die Einbrecher mehrere Türen auf. Sie entwendeten einen Fernseher und zwei Spielkonsolen. Wie berichtet, war es bereits in der Nacht zum Freitag zu einem Einbruch in das Dorfgemeindehaus gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

