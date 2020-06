Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Auseinandersetzung am Bahnsteig

Rülzheim (ots)

Über Schmerzen klagte ein 16 - Jähriger nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Mittwochabend gegen 21 Uhr im Bereich der S- Bahn-Haltestelle Am Freizeitzentrum. Zirka zehn Personen, ebenfalls Jugendliche/Heranwachsende, hätten den 16 - Jährigen nach einem vorausgegangenen Streit im Bereich des Bahnsteiges verprügelt. Im Anschluss wären die Tatverdächtigen in die S - Bahn eingestiegen und in Richtung Germersheim davongefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an die pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



