Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rotes Winora Fahrrad sucht seinen Eigentümer

Landau, OT Dammheim, 02.06.2020, 10.00 Uhr (ots)

Am Morgen des 02.06.2020 wurde in Landau / Dammheim an einem Feldrand, im Gebüsch Nähe der Schmied Straße, ein rotes Damen Winora Trekkingrad gefunden. Das Fahrrad weißt mehrere kleine Beschädigungen auf, ist aber noch funktionstüchtig. Der Wert des Rades dürfte bei ca. 300 Euro liegen.

Der Eigentümer des Fahrrades kann sich mit entsprechendem Besitznachweis und ggfs. Lichtbild bei der Polizei Landau melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Johanna Hubele

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



