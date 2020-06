Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim, L 507 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Pkw

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 507 zwischen Freisbach und Freimersheim wurde ein Pkw Insasse in seinem Pkw eingeklemmt und leicht verletzt. Am Mittwochnachmittag, gegen 16.25 Uhr befuhr eine 68-jährige Südpfälzerin die L 507 von Freisbach in Richtung Freimersheim. Vor ihr wollte ein Traktor nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen. Da sie das Blinksignal übersehen hatte, wollte sie den Traktor überholen. Beim Abbiegevorgang des Traktors kam es mit der Überholerin zum Zusammenstoß, wobei der Pkw in das angrenzende Feld schoss. Die Dame war kurzzeitig in ihrem Pkw eingeklemmt. Sie erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Markus Weber, Polizeihauptkommissar



Telefon: 06323-9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell