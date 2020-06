Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau Zeugensuche nach Sexualdelikt in Freckenfeld

Freckenfeld (ots)

Am 02.06.2020 gegen 08:30 Uhr wurde eine 64-jährige Spaziergängerin in einem Feld nördlich von Freckenfeld von einem Unbekannten angesprochen, der sich nach dem Weg in einen Nachbarort erkundigte. Hierbei wurde sie plötzlich von dem Mann gepackt und in ein Feld gezerrt, wo er sexuelle Handlungen an der Frau vornahm. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 25 bis 30 Jahre alt, blonde Haare, 3-Tage-Bart, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, muskulös, deutschsprachig, trug eine dunkle Basecap und war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, insbesondere zu dem Phantombild des Täters. Hier geht es zum Phantombild: https://s.rlp.de/g2TuS

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Landau

neis

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell