Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer, Kalmithöhenstraße Gestürzte Radfahrerin

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 14.30 Uhr kam eine 47-jährige Radfahrerin zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. Die Radfahrerin befuhr die Kalmithöhenstraße in Richtung Maikammer. In Höhe der Einmündung zum Schützenhaus kam sie aus ungeklärter Ursache zu Sturz und erlitt schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen. Sie musste durch den Rettungshubschrauber in die BGU geflogen werden.

Sie trug bei ihrer Radtour keinen Fahrradhelm!!!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Markus Weber, Polizeihauptkommissar



Telefon: 06323-9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell