Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200514 - 458 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilbeamten gelang es am gestrigen Mittwochnachmittag, den 13.05.2020, zwei Männer festzunehmen, die im Bahnhofsviertel auf der Straße offenkundig Drogen verkauften.

Zunächst konnte einer der Männer in der Moselstraße dabei beobachtet werden, wie er dort einem anderen seine "Ware" anbot. Nach dem abgeschlossenen Verkauf kontrollierten die Beamten den Abnehmer der Drogen und stellten bei diesem eine geringe Menge an Crack sicher. Der Verkäufer geriet allerdings vorübergehend außer Sicht. Schon kurz darauf sprach in der Nähe ein anderer Mann potenzielle Kundschaft an und versuchte ebenfalls Crack an diese zu verkaufen, welches er offen in seiner Hand präsentierte. Zu seinem Pech gaben sich die zwei "Kunden" ihm gegenüber unmittelbar als Polizisten zu erkennen und nahmen ihn augenblicklich fest.

Bei der Durchsuchung des 26-jährigen Mannes stellten die zivilen Beamten weitere Drogen, Bargeld sowie ein Messer sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung eines von ihm genutzten Hotelzimmers in der Moselstraße kam es außerdem zur Sicherstellung von weiterem Crack. Doch damit nicht genug. Den Beamten gelang es außerdem den zuvor außer Sicht geratenen ersten Verkäufer, einen 36-jährigen Mann, festzunehmen, noch bevor dieser ein Hostel in der Kaiserstraße betreten konnte. Bei der Dursuchung seines dortigen Zimmers konnten außer weiterem Crack, noch über 130 Gramm Heroin aufgefunden werden. Des Weiteren stellten die Beamten Diebesgut (elektronische Geräte) sicher, das mutmaßlich als Bezahlung der Drogen genutzt wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die zwei Festgenommenen, welche beide über keinen festen Wohnsitz verfügen, kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

