BPOLI KLT: Zugpassagiere mit Pfefferspray besprüht - Bundespolizei sucht Zeugen

Aue-Bad Schlema (ots)

Ein 67-Jähriger soll am gestrigen Mittwochnachmittag Fahrgäste in einem Zug der Erzgebirgsbahn auf der Strecke Zwickau - Johanngeorgenstadt mit Pfefferspray besprüht haben. Als möglicher Tatort kommt auch der Bahnhof in Bad Schlema in Betracht.

Die darüber informierte Bundespolizei nahm den Beschuldigten am Bahnhof Aue aus dem Zug und vorläufig fest. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten ein Pfefferspray zur Tierabwehr bei der Person sicher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,16 Promille. Nach Abschluss polizeilicher Erstmaßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Eigenen Angaben zufolge habe sich der deutsche Staatsangehörige gegenüber zweier ausländischer Jugendlicher verteidigen müssen, welche ihn verbal attackiert hätten.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Anfangsverdachtes einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Geschädigte konnten bislang jedoch nicht festgestellt werden, weshalb diese und Zeugen des Geschehens gesucht werden.

Der betreffende Zug fuhr 16:09 Uhr am Hauptbahnhof Zwickau ab und kam 16:41 Uhr am Bahnhof in Aue an.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810.

