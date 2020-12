POL-E: Essen: Achtung! Polizei sucht vermissten Senior! Bevölkerung um Mithilfe gebeten!

Polizei Essen

45136 E.-Bergerhausen: Die Polizei sucht seit den frühen Morgenstunden einen 85-jährigen Senior, der gestern seine Wohnanschrift am Nöttelhof verlassen und seitdem nicht mehr zurückgekehrt ist. Der Essener soll 1,7 Meter groß sein, hat eine normale Statur, weiße Haare mit Glatze und trägt eine schwarze Jacke sowie blaue Turnschuhe. Er ist gut zu Fuß aber leicht orientierungslos. Neben einer Vielzahl von Streifenwagen unterstützte ein Polizeihubschrauber die Suche in den frühen Morgenstunden, um insbesondere unwegsames Gelände an der BAB 52 und B224 abzusuchen. Zudem sucht ein Hundeführer mit seinem Mantrailer (Personenspürhund) die Wege im Stadtteil Bergerhausen ab. Bislang konnte der ältere Herr nicht gefunden werden. Sollten sie eine augenscheinlich hilflose oder verwirrte Person sehen, so informieren Sie bitte augenblicklich den Notruf der Polizei unter der 110./ChW

