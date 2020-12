Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Spezialeinheit nimmt nach Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität drei albanische Personen fest

EssenEssen (ots)

45468 MH-Altstadt: Montagnachmittag, 7. Dezember gegen 17 Uhr, durchsuchten Polizeibeamte einer Spezialeinheit ein Haus an der Kämpchenstraße. Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln führten die Polizei zu der Anschrift in Mülheim. In den Wohnräumen überwältigen die Einsatzkräfte zwei Männer (30 und 31 Jahre) und eine 28-jährige Frau. Die drei Personen, die die albanische Staatsangehörigkeit haben, wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden Betäubungsmittel, Munition und eine scharfe Schusswaffe aufgefunden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Essener Polizei dauern an. /Peke

