Polizei Essen

POL-E: Essen: Aufmerksame Anwohnerin ertappt Garageneinbrecher

EssenEssen (ots)

45145 E-Holsterhausen: Heute Nacht (8. November, 1:45 Uhr) wurde eine Anwohnerin der Bunsenstraße auf verdächtige Geräusche in ihrer Straße aufmerksam. Als die 27-Jährige aus dem Fenster sah, konnte sie einen Mann beobachten, der an einer Garage herumwerkelte. Sie vermutete einen Einbruch und alarmierte die Polizei. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie zwar die offenstehende Garage vor, von dem Tatverdächtigen fehlte jedoch jede Spur. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten die Einsatzkräfte der Polizei eine Gruppe von 2 Männern und einer Frau antreffen, von denen ein Mann auf die Beschreibung des Verdächtigen passte. Bei der anschließenden Überprüfung des 31-Jährigen fanden die Polizisten mögliches Einbruchswerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut. Er wurde vorläufig festgenommen und die Gegenstände sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. /PaPe

