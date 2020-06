Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Melle (ots)

Gegen 14:40 Uhr ereignete sich auf der Borgholzhausener Straße, etwa in Höhe des Lütkemühlenweges, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 77-jährige Fahrer eines Opel Meriva befuhr die Borgholzhausener Straße von Melle in Richtung Nordrheinwestfalen. In einem Waldstück kam ihm eine 63-jährige Frau in ihrem Skoda Fabia entgegen. Die Fahrzeuge touchierten sich mit den Außenspiegeln. Der 77-Jährige und seine Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon und konnten am Fahrbahnrand anhalten. Die 63-jährige Frau im Skoda verlor nach der Berührung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr in einen Graben und endete schließlich vor einem Baum. Sie konnte durch Ersthelfer aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Sie zog sich bei dem Unfall schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war die Borgholzhausener Straße zwischenzeitlich voll gesperrt. Es kam lediglich zu einer kleinen Verkehrsbehinderung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell