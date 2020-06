Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Versuchter Einbruch in Sporthalle

Melle (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in eine Sporthalle kam es in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen an der Haferstraße 60. Der oder die unbekannten Täter versuchten zwei unterschiedliche Türen am Gebäude aufzuhebeln, die Eingangstür für Sportler und eine Fluchttür. An den beiden Aluminiumtüren mit Glaseinsatz entstand erheblicher Sachschaden. Eine Tür wurde derart beschädigt, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Der entstandene Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat nehmen die Beamten in Melle unter 05422/920600 entgegen.

