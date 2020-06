Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: VW Polo in Schiplage-St. Annen beschädigt

Melle (ots)

In der Zeit von Dienstag 18 Uhr, bis Mittwoch 17 Uhr, kam es im Kohneweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter VW Polo wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug derart beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 EUR entstand. Die Polizei bittet um Hinweise, wer den Schaden verursacht haben könnte. Erreichbar sind die Beamten unter der Rufnummer 05422/920600.

