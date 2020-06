Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Unbekannte entwenden Schlauchtrommel - 100.000 Liter Wasser fließen in Keller

Bad Iburg (ots)

In der Zeit von Montagmittag bis Mittwochnachmittag kam es bei einem Gastbetrieb in der Straße Am Thie, im Ortsteil Glane-Visbeck, zum Diebstahl einer fest montierten Gartenschlauchtrommel. Durch den oder die unbekannten Täter wurde die Zuleitung zur Schlauchtrommel gekappt und zurückgelassen. Die Zuleitung stand zu diesem Zeitpunkt unter Druck und so flossen ca. 100 Kubikmeter Frischwasser in mehrere Kellerräume, diese wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Wer Hinweise zum Verleib der Schlauchtrommel oder zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500.

