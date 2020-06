Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mann setzt Maske auf und löst Polizeieinsatz aus

Polizei bittet um Mithilfe

Gießen (ots)

Gießen: Am Montagabend (08.06.2020), gegen 23.00 Uhr alarmierte der Besitzer einer Shisha-Bar in der Rodheimer Straße die Polizei. Er beobachtete an der Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Mann. Dieser zunächst unmaskierte Mann, so der Mitteiler, trug Handschuhe und zog sich im Laufe der Beobachtung eine Sturmmaske über. Zudem "wühlte" er in seinen Rucksack. Der Mitteiler bewertete dies als Gefahrensituation und verließ gemeinsam mit seinen Gästen umgehend das Lokal über den Hinterausgang. Gleichzeitig informierte er die Polizei.

Daraufhin machten sich mehrere Streifen auf den Weg in die Rodheimer Straße. Der Unbekannte konnte dort nicht mehr angetroffen werden. Die Polizisten kontrollierten unweit der Shisha-Bar einen Passanten. Bei dem es sich jedoch nicht um den Gesuchten handelte. Eine Auswertung der Videoüberwachung ergab, dass im Zeitraum ab der Evakuierung der Bar bis zum Eintreffen der Polizei niemand die Shisha-Bar betrat.

Während des Einsatzes erreichten weitere Meldungen von maskierten Bewaffneten, die vor verschiedenen Shisha-Bars in Gießen gesehen worden waren, die Polizei. Eine Vielzahl von Personen leiteten diese Informationen unter anderem über Messenger-Dienste weiter. Die Polizei suchte die Lokale auf - keiner der Betreiber oder der Gäste hatte eine entsprechende Beobachtung gemacht. Offensichtlich verteilten sich Warnmeldungen über den Polizeieinsatz in der Rodheimer Straße schlagartig und unreflektiert über die Messenger-Dienste.

Noch in der Nacht meldete sich der Shisha-Betreiber aus der Rodheimer Straße erneut bei der Polizei. Er konnte weitere Bilder einer Videoüberwachung zum Geschehen einsehen. Hierauf war zu sehen, dass der maskierte Unbekannte von einem haltenden Bus kurz verdeckt wurde. Nachdem der Bus weiterfuhr, war auch der Unbekannte verschwunden.

Die Identität des maskierten Unbekannten konnte bisher nicht ermittelt werden, so dass die Beweggründe für sein Verhalten nicht endgültig geklärt sind. Die Polizei schließt jedoch auch nicht aus, dass der Unbekannte sich zum Betreten des Busses die "Maskierung" im Hinblick auf den Schutz vor Corona anlegte.

Die Ermittler betonen, dass der Betreiber der Shisha-Bar in seiner Bewertung der Gefahrensituation richtig handelte, indem er sich und seine Gäste in Sicherheit brachte und die Polizei alarmierte.

Der Unbekannte war ca. 180 cm groß, unter 30 Jahre alt, von kräftiger Statur mit Bauchansatz, hatte eine Glatze und einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit USA-Aufdruck, eine schwarze kurze Hose sowie weiße Turnschuhe. Sein Rucksack war schwarz.

Um letztlich das Geschehen aufklären zu können, bittet die Polizei den Betroffenen sich zu melden.

Zudem sucht sie weitere Zeugen und fragt:

- Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? - Wem ist der Mann am späten Montagabend in der Rodheimer Straße noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

