Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Ladendiebstahl in Lollar+++Einbrecher ohne Beute+++Mit 1,42 Promille in Verkehrskontrolle+++Fahrt endet mit Blutentnahme+++Zeugenaufruf nach Unfallfluchten

Gießen (ots)

Lollar: Ladendiebin erwischt

Gleich zweimal schlug eine Ladendiebin in einer Drogerie im Rothweg zu. Am Montagmittag (08. Juni) gegen 12.00 Uhr entwendete die Diebin dort einen Fotoapparat im Wert von fast 80 Euro. Sie nahm die Kamera aus der Verpackung, verstaute das Diebesgut in ihrer Tasche und verließ anschließend das Geschäft. Einen Tag später stahl sie auf die gleiche Art und Weise Fotozubehör und Kosmetika im Wert von fast 45 Euro. Die Ermittlungen führten zu einer 18-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Sie muss sich nun für ihr Handeln in zwei Strafverfahren wegen Ladendiebstahl verantworten.

Lich: Keine Beute bei Einbruch in Gartenhäuschen

Offenbar ohne Beute verließen Unbekannte den Tatort nach einem Einbruch. Die Diebe brachen zwischen 12.00 Uhr am Sonntag (07. Juni) und 11.30 Uhr ein Gartenhäuschen in der Gemarkung "Am Albacher Schlag" nahe des Waldschwimmbades auf. Dabei hinterließen sie einen Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Mit über 1 Promille unterwegs

Nach einer Verkehrskontrolle von Sonntagfrüh (07. Juni) pustete ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen auf der Polizeiwache 1,42 Promille. Die Polizisten kontrolltieren den Fahrer gegen 04.40 Uhr auf der Ostanlage. Offenbar stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol. Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutprobe mit zur Wache. Seinen Fahrzeugschlüssel und Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher.

Gießen: Fahrer muss zur Blutentnahme auf die Polizeiwache

Der abgelaufene TÜV an dem Auto eines 28-Jährigen führte Samstagfrüh zu einer Verkehrskontrolle in der Eichgartenallee. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin waren die Kennzeichen entstempelt und es erhärtete sich der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war. Das Ergebnis einer Blutentnahme wird in den nächsten Tagen Aufschluss darüber geben.

Gießen: Unfallflucht im Kropbacher Weg

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Seats nach einer Unfallflucht im Kropbacher Weg. Der schwarze Arona parkte zwischen Montag (08.Juni) 18.00 Uhr und Dienstag (09.Juni) 15.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 29a. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der Stoßstange und dem vorderen, linken Radkasten beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: VW beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag (08.Juni) 20.30 Uhr und Dienstag (09.Juni) 10.00 Uhr einen in der Händelstraße geparkten VW. Der weiße Golf parkte auf einem Parkstreifen gegenüber der Hausnummer 27. Der Unbekannte beschädigte das Auto an der hinteren, linken Stoßstange. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren VW angefahren

Eine zunächst unbekannte Autofahrerin beschädigte Dienstagabend (09.Juni) gegen 18.00 Uhr mit einem Mini offenbar beim Rückwärtsfahren einen geparkten Golf. Der schwarze Golf parkte in der Pistorstraße (Höhe 2). Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 60-jährigen Frau aus dem Landkreis. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

