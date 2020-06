Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Raser auf der Hannoverschen Straße

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der Hannoverschen Straße offenbar zu einem illegalen Autorennen zwischen den Fahrern eines schwarzen BMW M5 und eines grauen Mercedes CLS 400. Die beiden Osnabrücker Fahrzeuge rasten gegen 23.30 Uhr in Richtung stadtauwärts und wurden dabei von der Besatzung eines Streifenwagens bemerkt. Die Beamten nahmen die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht auf und konnten den BMW mit dem 26-jährigen Fahrer an der Ecke Großer Fledderweg stellen. Der Fahrer des Mercedes lenkte zvuro seinen Wagen auf den Parkplatz von McDonalds und verschwand danach in dem Schnellrestaurant. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der "Teilnahme an einem verbotenen Autorennen" ein und sucht nach Zeugen oder Personen, die unter Umständen von den Fahrzeugen bereits zuvor gefährdet wurden. Telefon: 0541/327-2215.

