Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Kinderanhänger für Fahrrad entwendet

Bad Laer (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde von einem Privatgrundstück in der Straße Steinesch ein Fahrradanhänger für Kinder entwendet. Der Anhänger war zum Tatzeitpunkt zu einem Sportbuggy umgebaut, dafür war an der Spitze ein Stützrad montiert worden. Der Anhänger hatte eine blau-braune Farbgebung. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Anhängers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401 879500

