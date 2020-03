Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: PKW-Fahrer durchbricht geschlossene Schranke

Rottenbach (ots)

Gestern Vormittag übersah ein PKW-Fahrer auf Grund der tiefstehenden Sonne, dass die Schranke am Bahnübergang in Rottenbach geschlossen war und durchbrach diese. Der Vorfall ereignete sich auf der Bundesstraße 88 in Richtung Bad Blankenburg, betroffen war die Bahnstrecke von Rottenbach nach Katzhütte. Durch den Unfall wurde die Schranke beschädigt und war zunächst nicht mehr funktionstüchtig. Züge konnten den Bahnübergang in der Folge nur in langsamer Fahrt passieren. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt.

In dem Zusammenhang informiert die Bundespolizei: Immer wieder kommt es im Frühjahr zu Unfällen an Bahnübergängen, für die Sichtbehinderungen ursächlich sind. Nebel, noch frühzeitige Dunkelheit und tiefstehende Sonne am Morgen machen es den Autofahrern schwer. Hinzu kommen rutschige Straßen, verursacht mitunter noch durch Schneefall und Frost. Diese Tücken können während der Fahrt zu gefährlichen Situationen oder Unfällen führen. Besonders beim Überqueren von Bahnübergang gilt es für Autofahrer besonders vorsichtig zu sein. Für eine sichere Fahrt empfiehlt die Bundespolizei nachfolgende Punkte zu beachten.

- Fahren Sie rechtzeitig los, um schnelles Fahren unter Zeitdruck zu vermeiden!

- Rechnen Sie damit, dass sich der Bremsweg auf Grund glatter Straßen verlängert und dass das Lenkverhalten Ihres Fahrzeuges beeinträchtigt werden kann!

- Sorgen Sie für gute Sicht durch gereinigte Scheiben und intakte Scheinwerfer!

- Passen Sie Ihre Fahrweise den Sicht- und Witterungsbedingungen an! - Fahren Sie immer nur so schnell, dass Sie innerhalb der überschaubaren Strecke anhalten können!

- Vergewissern Sie sich beim Überqueren von Bahnübergängen, dass diese frei sind, die Schranken geöffnet sind und kein Haltesignal gegeben wird!

- Beachten Sie: Überall wo sich Straße und Schiene kreuzen, hat die Bahn Vorfahrt! Züge können nicht ausweichen, ihr Bremsweg ist sehr lang.

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

