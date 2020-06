Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hochwertiges E-Mountainbike gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen, zwischen 08:15 Uhr und 09:35 Uhr, wurde in der Windthorststraße 79-83 ein hochwertiges Pedelec entwendet. Das Fahrrad der Marke Haibike, Modell "Fully Mountainbike" in silberner Farbe war mit einem Faltschloss ver- und an einen Fahrradständer angeschlossen worden. Der Neupreis beträgt ca. 3000 Euro. Wer Hinweise zu diesem Pedelec-Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

