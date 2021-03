Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzung; Verkehrsunfall; Radlader gestohlen

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Geschlagen und getreten

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstagmittag in der Geschwister-Scholl-Straße gekommen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde gegen 13.10 Uhr ein 26-Jähriger offenbar von drei jungen Männern angegangen, zu Boden geschlagen und weiter mit Schlägen und Tritten traktiert. Als ein Zeuge ankündigte, die Polizei zu rufen, flüchteten sie in Richtung Schorndorfer Straße. Der 26-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bereits kurz nach der Tat konnten vom Polizeiposten Plochingen zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren ermittelt werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der 26-Jährige zuvor eine Bekannte des 16-Jährigen verbal belästigt haben. Die Ermittlungen des Polizeipostens Plochingen dauern an. (mr)

Mössingen (TÜ): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße ist am Mittwochvormittag ein Senior leicht verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr war eine 61-jährige Chevrolet-Lenkerin in Richtung Kreisverkehr Karl-Jaggy-Straße unterwegs und wollte auf Höhe einer Tankstelle nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Subaru zusammen, der von einem 77 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Der Senior erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen, weshalb der Rettungsdienst zur Unfallstelle ausrückte. Der Schaden an den beiden nicht mehr fahrtauglichen Pkw beläuft sich Schätzungen zufolge auf insgesamt 8.000 Euro. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Radlader gestohlen (Zeugenaufruf)

Erst am Mittwochmorgen wurde entdeckt, dass Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, zehn Uhr, bis Mittwoch, 9.30 Uhr, einen Radlader vom Gelände einer Firma in der Straße Unter dem Malesfelsen gestohlen haben. Das orangefarbene Baufahrzeug des Herstellers Atlas, Typ AR 60, hat keine Straßenzulassung, ist etwa elf Jahre alt und dürfte noch einen Zeitwert von etwa 10.000 Euro aufweisen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07432/955-0 um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs. (cw)

