POL-DO: Polizei Dortmund setzt verstärkt auf den Kampf gegen die Raser- und illegale Tuning-Szene - Großeinsatz am Wochenende in der Dortmunder Innenstadt

Am vergangenen Wochenende (08. - 10.01.2021) hat die Dortmunder Polizei ihren Kampf gegen die Raser- und illegale Tuningszene noch einmal verstärkt, insbesondere in der Nacht von Samstag auf Sonntag setzte die Direktion Verkehr dabei auf deutlich verstärkte Kräfte, auch mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und setzte somit deutliche Zeichen gegen diese Szene.

Der Kampf gegen die Raser- und illegale Tuningszene ist seit Jahren einer der Schwerpunkte der Dortmunder Polizei. Illegale Beschleunigungsrennen, erhebliche Verkehrsgefährdungen und -beeinträchtigungen, massivste Lärmbelästigungen zur Nachtzeit, Vermüllung und in der Pandemie auch häufig Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung; das sind die Begleiterscheinungen dieser Szene.

Tödliche Verkehrsunfälle konnte die Dortmunder Polizei mit ihrem Einsatzkonzept bislang verhindern, jedoch zeigt sich die Raserszene nach wie vor entschlossen und hartnäckig:

Gerade im aktuell verfügten Lock-Down suchen die Szeneangehörigen offensichtlich nach Ausweichmöglichkeiten und so scheinen derzeit die Treffen in der Dortmunder Innenstadt Event-Charakter anzunehmen. So ist es erklärlich, dass am letzten Wochenende (02. - 03.01.2021) eine hohe dreistellige Anzahl von PS-starken Fahrzeugen in der Dortmunder Innenstadt unterwegs war und auch in der letzten Nacht (Samstag auf Sonntag) kam es zu einem hohen Aufkommen von Szene-Angehörigen.

Die Polizei stellte in der Spitze bis zu 700 Fahrzeuge in der Dortmunder Innenstadt, mit Schwerpunkt auf dem Wallring fest. Mit zahlreichen Sperrmaßnahmen, Kontrollstellen und Verkehrsableitungen setzten die Beamten/*Innen zunächst darauf, den Verkehrsfluss und somit die Möglichkeit des Rasens einzuschränken.

Fünf PKW wurden wegen des Verdachts des Erlöschens der Betriebserlaubnis sichergestellt, darüber hinaus ein Führerschein. Einige wenige Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung wurden konsequent geahndet. Über 160 Personen erhielten Platzverweise. Wegen des zum Teil erheblichen Lärms (Hupkonzerte, laute Musik, etc.) kam es erneut zu einer Vielzahl von Beschwerdeanrufen von Anwohnern aus der Innenstadt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag zählte die Polizei in der Spitze bis zu 500 Fahrzeuge und reagierte wie oben geschildert. Im Rahmen dieses Einsatzes registrierten die Einsatzkräfte zwei Verkehrsunfälle, glücklicherweise ohne Personenschaden. In einem Fall musste ein Mann festgenommen werden. Er machte seinem Unmut über die polizeilichen Maßnahmen Luft durch mehrfaches lautes Anfahren mit quietschenden Reifen, gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand und beendete die Nacht zunächst im Polizeigewahrsam.

Durch die massive Präsenz der Polizei konnten illegale Beschleunigungsrennen und erhebliche Verkehrsgefährdungen an diesem Wochenende verhindert werden. Allein die Anzahl der aktuell festgestellten Fahrzeuge auf dem Wallring hat aber auch gezeigt, dass es beim Kampf gegen Raser und illegale Tuner eines langen Atems bedarf.

Diesen wird die Dortmunder Polizei auch in Zukunft unter Beweis stellen!

