POL-DO: Zwei Verletzte nach Unfall auf der A 45 bei Dortmund-West

DortmundDortmund (ots)

Durch einen Auffahrunfall am heutigen Donnerstag (7. Januar) in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund-West sind die beiden Insassen zweier Fahrzeuge zum Teil schwer verletzt worden.

Gegen 10.40 Uhr fuhr ein 67-jähriger Wittener auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Oberhausen. In Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund-West staute sich der Verkehr, so dass er seinen Wagen bis zum Stillstand abbremsen musste.

Ersten Ermittlungen zufolge erkannte dies eine von hinten herannahende Autofahrerin offenbar zu spät. Trotz Vollbremsung fuhr die 71-jährige Dortmunderin auf das Heck des stehenden Pkw auf. Dessen Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte mussten ihn aus dem Auto befreien. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. Die 71-Jährige erlitt zudem leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Oberhausen bis 12.20 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.

