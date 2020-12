Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße, Fahren ohne Fahrerlaubnis

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 26.12.2020 gegen 14:12 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung, wie ein auf der Geschwister-Scholl Straße fahrender Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen und im weiteren Verlauf gegen einen am linken Fahrbahnrand befindlichen Straßenpfosten geprallt ist. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß konnte durch die Polizeibeamten wahrgenommen werden, wie eine 26-Jährige Lüdinghausenerin vom Fahrersitz ausgestiegen und ihr 36-Jähriger Mann vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz gewechselt ist und die Fahrt fortsetzen wollte. Durch die Polizeibeamten wurde er an der Weiterfahrt gehindert. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 26-jährige Fahrerin über keine Fahrerlaubnis verfügt Ein Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird eingeleitet.

