Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer, eine Person schwer verletzt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 26.12.2020, um 11:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Daruper Straße/Oberstockumer Weg in Nottuln. Ein 18-jähriger Pkw-Führer aus Nottuln beabsichtigte von der Heriburgstraße nach links in die Daruper Straße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der Pkw-Führer einen entgegenkommenden 55-jährigen Nottulner auf seinem Pedelec, welcher die Kreuzung queren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrer des Pedelec stürzte und sich am Kopf verletzte. Der schwer verletzte Fahrer des Pedelec wurde mit einem Rettungswagen einen Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell