Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Holtruper Straße, Versuchter Einbruch in ein Blumengeschäft - Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

In der Zeit von Mi., 23.12.20, 18:30 Uhr - Do., 24.12.20, 08:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Blumengeschäft auf der Holtruper Straße in Senden einzudringen, was jedoch misslang.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Tel.-Nr. 02591/ 7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell