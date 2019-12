Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW wird in der Alten Poststraße beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum 28. Dezember, 18 Uhr, bis 29. Dezember, 14 Uhr, kam es in der Alten Poststraße in Idar-Oberstein, auf Höhe der Hausnummer 43, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW Renault. Durch unbekannte Täter wurde das Fahrzeugdach zerkratzt. Die Täter verließen daraufhin unerkannt die Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Idar-Oberstein unter 06781/ 561-0. --

