Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Alfred-Nobel-Straße, Einbruch - Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

In der Zeit von Do., 24.12.20, 15:30 - 20:50 h, drangen bislang unbekannte Täter über ein Terrassenfenster in ein Einfamilienhaus auf der Alfred-Nobel-Straße in Olfen ein und durchsuchten hier die Räumlichkeiten.

Anschließend entfernten sie sich vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zum genauen Diebesgut dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Tel.-Nr. 02591/ 7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell