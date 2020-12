POL-COE: Olfen, Eckernkamp - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Polizei Coesfeld

Olfen, Eckernkamp - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Coesfeld

Am Mittwoch, 23.12.2020, zwischen 16.00 und 18.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Personen durch Aufbrechen einer Balkontür eines Wohnhauses in Olfen, Eckernkamp, in das Gebäude. Im Innneren des Hauses wurden Schränke und Schubladen durchwühlt, zum Diebesgut können momentan keine genauen Angaben gemacht werden. Personen, die hier zur fraglichen Zeit möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 02591-7930 mit der Polizei in Lüdinghausen in Verbindung zu setzen.

