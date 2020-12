Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Gennericher Weg

Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Bereits in der vergangenen Woche versuchten Unbekannte in eine Wohnhaus am Gennericher Weg einzubrechen. Dem Bewohner des Hauses war am Freitag (18.12.) gegen 16 Uhr eine Beschädigung an einem Bewegungmelder in seinem Carport aufgefallen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizisten dann eine Hebelspur an einer rückwärtigen Terrassentür fest. Ins Haus gelangten die Einbrecher nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (17.12.) 20 Uhr und Freitag 16 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell