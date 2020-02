Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Verkehrsunfall zwischen angetrunkenem Autofahrer und Fahrradfahrerin

Am 22.02.2020 wendete ein 61-jähriger Autofahrer auf der Bahnhofsstraße in Breisach. Hierbei kollidierte er mit der im Gegenverkehr fahrenden 23-jährigen Fahrradfahrerin. Diese stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von 0,45 Promille. Aufgrund dessen wurde von der Staatsanwaltschaft eine Führerscheinbeschlagnahme angeordnet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils circa 200 Euro.

