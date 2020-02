Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein/Umkirch: Fahren unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag 21.02.2020 bis Sonntag 23.02.2020 wurden fünf alkoholisierte Autofahrer mit über 0,5 Promille, angehalten. Die Atemalkoholkonzentration belief sich bei den Fahrern von 0,71 bis 2,06 Promille.

Durch einen aufmerksamen Bürger erhielt die Polizei Breisach am 22.02.2020, um 16:01 Uhr den Hinweis, dass eine offensichtlich stark betrunkene Frau auf einem Parkplatz beim Einkaufzentrum in ihr Auto steige und wegfahren möchte. Beim Eintreffen der Streife hatte die Frau bereits den Parkplatz verlassen. Die 37-jährige Französin wurde dann schlangenlinienfahrend in der Kandelstraße festgestellt und anschließend gestoppt. Auf wenig Verständnis bei den einschreitenden Kollegen stieß die Tatsache, dass sich das Kleinkind der Frau auf der Rücksitzbank befand. Der gemessene Atemalkoholwert betrug 2,06 Promille.

