Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit Flucht in Nottuln, Bodelschwinghstr.

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Mi., 23.12.20, 23.40 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW an der Einsatzörtlichkeit einen geparkten Pkw. Diverse Fahrzeugteile konnten im Nahbereich aufgefunden werden. Aufgrund dessen müsste es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen Ford handeln. Der Pkw des Geschädigten, ein VW Sharan, war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt ca. 3.500,- EUR. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Dülmen (Tel.: 02594-793611) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell