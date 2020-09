Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfallflucht durch schwarzen Kleinwagen auf der BAB 1 in Höhe der Auffahrt Föhren in Fahrtrichtung Trier

Schweich (ots)

Am Sonntagmorgen( 27.09.20) gg. 08.30 Uhr kam es im Bereich der Auffahrt Föhren in Fahrtrichtung Trier auf der Autobahn zu einem Verkehrsunfall. Der später flüchtige Autofahrer befuhr die Auffahrt zur Autobahn, kam wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Fahrbahnnässe ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei beschädigte er 3 dieser Elemente. Anschließend stand er noch kurz auf dem Standstreifen bevor er das Weite suchte. Aufgrund von aufgefundenen Teilen müsste es sich um einen dunkelfarbenen Opel Corsa D, Baujahr 2006-14 gehandelt haben. Es entstand Fremdschaden in Höhe von ca. 1500 EUR. Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrer bitte an die Polizeiautobahnstation Schweich unter 06502-9165-10

