POL-RT: Von der Fahrbahn abgekommen; Beim Überholen verunglückt

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Zum Glück nur leichtverletzt wurde eine 70-Jährige, die am Donnerstagmittag auf der B 463 einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Seniorin war kurz nach zwölf Uhr mit ihrem Seat auf der Bundesstraße von Laufen in Richtung Lautlingen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache im Verlauf einer leichten Linkskurve geradeaus von der Fahrbahn abkam. An der abschüssigen Böschung touchierte ihr Wagen einen Obstbaum, wobei er auf die Seite kippte und nachfolgend auf dem Dach auf einem parallel verlaufenden landwirtschaftlichen Weg zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin im Anschluss zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Seat, der nur noch Schrottwert haben dürfte, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro beziffert. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Beim Überholen verunglückt

Ein Überholmanöver ist einem Pkw-Lenker am Donnerstagnachmittag zum Verhängnis geworden. Der 34-Jährige war mit seinem Mercedes gegen 16.10 Uhr auf der L 415 zwischen Rosenfeld und Bickelsberg unterwegs. Im Kurvenbereich entschied er sich, einen Lkw zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er beschleunigen, um noch vor dem Laster einscheren zu können. Hierbei verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schanzte über einen Graben und prallte gegen einen Baum. Der Unfallverursacher blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Sein Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße vorübergehend gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

