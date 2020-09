Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Obernkirchen (ots)

(PP) Zu einem Verkehrsunfall, der sich am 24.09. zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr auf dem E-Center-Parkplatz in Obernkirchen ereignete wird ein männlicher Fahrzeugführer, der aus seinem Fahrzeug heraus die Geschädigte auf die Schäden an ihrem blauen Audi A 6 hingewiesen hat, als möglicher Zeuge gebeten, sich unter Telefonnummer 05724-9588615 mit der Polizei Obernkirchen in Verbindung zu setzen. Bei der späteren polizeilichen Unfallaufnahme wurde an dem Fahrzeug, das auf dem Parkplatz im Bereich der ehemaligen Forellenteiche abgestellt war, ein Schaden im hinteren rechten Bereich festgestellt, der auf ca. 3000 EUR geschätzt wird. Natürlich werden auch weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können gebeten, diese der Polizei mitzuteilen.

