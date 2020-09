Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebe entwenden 2 hochwertige E-Bike`s

Hespe (ots)

(PP) Bislang unbekannte Täter begaben sich am Mittwoch, dem 23.09. in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 18:30 Uhr in einen an der Dorfstraße in Hespe gelegenen Abstellschuppen und entwendeten daraus zwei E-Bikes der Marke Victoria im Gesamtwert von ca. 4200 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Räder geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 05724-3974315 mit der Polizei Nienstädt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

