Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr des 30.03.2021 wurde einer 61-jährigen Dame die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet, während sie in einem Lebensmittelladen in der Hauptstraße in Zweibrücken einkaufen war. Während des Einkaufs hing ihre Handtasche an ihrem Einkaufswagen, als der oder die Täter die Handtasche öffneten und die Geldbörse samt Inhalt in einem unachtsamen Moment entwendeten. Es entstand hierdurch ein Schaden für die Dame in Höhe von ca. 55 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Zweibrücken sucht Zeugen der Tat (Tel. 06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell