Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Traktors

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr des 29.03.2021 und 07.45 Uhr des 30.03.2021 wurde in der Stockholmer Straße in Zweibrücken ein Traktor im Wert von ca. 160.000 Euro entwendet. Hierzu verschafften sich die Täter Zutritt zum Gelände der dortigen Firma durch Beschädigung der Umzäunung und entwendeten das Fahrzeug vermutlich durch Transport auf einem anderweitigen Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Zweibrücken sucht Zeugen der Tat (Tel. 06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

