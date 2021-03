Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 05.03.-07.03.2021

Wilhelmshaven (ots)

Samstag, 06.03.2021 Mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs Varel - Am Samstagabend, 06.03.2021, um 18:55 Uhr, wird eine Verkehrsteilnehmerin durch eine Funkstreife in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße angehalten und überprüft. Die aus Varel stammende Frau war mit einem sogenannten Elektro-Scooter unterwegs, ohne diesen pflichtgemäß versichert zu haben. Aufgefallen war das Fahrzeug, da es kein Versicherungskennzeichen trug. Auf die 26-jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Freitag, 05.03.2021 Verkehrsunfallflucht - Parkender Pkw beschädigt Zetel - Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Bahnhofstraße 13 in Zetel kam es am Freitagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem vermutlich ausparkenden und einem abgestellten Pkw. Der Unfallverursacher fährt jedoch davon, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter gekümmert zu haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ist eingeleitet worden. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. Freitag, 05.03.2021 Verkehrsunfallflucht - Parkender Pkw beschädigt Varel - Von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 15:30 Uhr, kam es in der Straße Zum Jadebusen in Varel zu einem Verkehrsunfall. Ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug wurde links am vorderen Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ist eingeleitet worden. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. Samstag/Sonntag, 06.03./07.03.2021 Verstöße gegen Nds. Corona-Verordnung Varel/Bockhorn - Mehrere Male musste die Polizei Varel an diesem Wochenende ausrücken, um Hinweisen auf Verstöße gegen die Nds. Corona-Verordnung nachzugehen. Am frühen Samstagmorgen um 01.25 h trafen die eingesetzten Beamten in der Eichenstraße in Bockhorn auf eine vierköpfige Personengruppe in einer Wohnung. Die Zusammensetzung des Personenkreises aus vier Haushalten sowie die Nichteinhaltung der Hygienebedingungen führte zur Beendigung der Zusammenkunft. Am selben Tag, abends um 19.15 Uhr, suchten die Beamten eine Anschrift im AstridLindgren-Ring in Varel auf. Festgestellt wurden vier Personen aus vier Haushalten, die ohne Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung zu einer Grillparty zusammengekommen waren. Durch ruhestörenden Lärm machten Feiernde in der Wiefelsteder Straße auf sich aufmerksam. Bei der Überprüfung am Sonntag, 00.05 Uhr, konnten sieben Personen aus vier verschiedenen Haushalten angetroffen werden, die unter Missachtung der Abstands- und Hygieneregeln feierten. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell