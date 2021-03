Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung - "Die Polizei bittet um Mithilfe! Wer kennt die abgebildeten Gegenstände oder kann sachdienliche Hinweise geben?"

Wie bereits berichtet, konnten Polizeibeamte am 21.02.2021, gegen 19.00 Uhr, einen dringend Tatverdächtigen nach einem Einbruchsdiebstahl in der Schillerstr. in Wilhelmshaven festnehmen. Der 21-jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Seinerzeit konnten im Keller des Beschuldigten mehrere Gegenstände festgestellt werden, bei denen der Verdacht besteht, dass diese ebenfalls aus Straftaten erlangt worden sind. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe! Wer kann sachdienliche Angaben zu den abgebildeten Gegenständen mitteilen? Die Gegenstände sind in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven asserviert und könnten im Bedarfsfall persönlich in Augenschein genommen werden. Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter 04421 - 9420.

