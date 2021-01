Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Freitag/Neujahr, 01.01.2021 Eine gesonderte Pressemeldung über die Silvesternacht folgt in Kürze

Landkreise Verden & OsterholzLandkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden Unfall zum Jahreswechsel, Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet, Längere Ölspur, In der Zelle bis Neujahr, Betrunken und berauscht auf der Autobahnabfahrt

Unfall zum Jahreswechsel Kirchlinteln. Pünktlich zum Jahreswechsel kam es in Kirchlinteln/Heidkrug zu einem Verkehrsunfall. Um kurz nach 00:00 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Verden mit seinem Pkw Kia die B 215 in Richtung Verden. Aus der Dunkelheit rannten mehrere Wildschweine auf die Fahrbahn, sodass der Fahrzeugführer stark abbremsen musste. Eine 44-jährige Mann aus Verden fuhr mit seinem Mercedes hinter dem Kia und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Durch den Zusammenstoß wurde der 65-Jährige leicht verletzt. Zudem verzeichnete die Polizei an Schaden von ca. 8.000 EUR an beiden Fahrzeugen. Die Wildschweine blieben glücklicherweise allesamt unverletzt.

Pkw-Aufbrüche im Verdener Stadtgebiet Verden. Mehrere Pkw-Aufbrüche verzeichnete die Polizei während des Silvestertages. Gegen 14:45 Uhr wurde die Seitenscheibe eines Mercedes-Benz in der Tiefgarage des E-Centers in Verden eingeschlagen. Zwischen 11:30 Uhr und 15:20 Uhr erwischte es einen geparkten VW Polo am Holzmarkt. Auch hier wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und der Wageninhalt nach Diebesgut durchsucht. Am Verdener Bahnhof wurde die Seitenscheibe eines VW Lupo eingeschlagen. Ob und was aus dem Fahrzeug entwendet wurde ist bislang noch unklar, da der Fahrzeughalter noch nicht erreicht werden konnte. Zeugen die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Längere Ölspur Langwedel/Verden. Am Mittag des Silvestertages, erhielt die Polizei mehrere Meldungen über eine längere Ölspur. Die Ölspur erstreckte sich von der Eisenbahnüberführung in Langwedel/Förth über die Achimer Straße bis zum Dauelser Kreisel. Sie zog sich anschließend weiter über die B 215 bis zur Bremer Straße, in Höhe der Memelstraße. Die Rettungsleitstelle entsandte mehrere Fahrzeug der freiwilligen Feuerwehren, um die Ölspur zu beseitigen. Ein Verursacher der Ölspur konnte noch nicht ermittelt werden. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 entgegen.

In der Zelle bis Neujahr Langwedel. Den Jahreswechsel verbrachte ein 39-jähriger Mann aus Langwedel in der Verdener Polizeizelle. Bereits in der Nacht zu Silvester geriet der Mann mit einer Frau in Streit. Da er die Wohnung der Dame nicht verlassen wollte, wurde die Polizei um Hilfe gebeten. Einen ausgesprochenen Platzverweis der Beamten kam der alkoholisierte Mann nicht nach, weshalb in der Gewahrsamszelle zugeführt wurde. Am Silvestermorgen wurde der Mann aus der Zelle entlassen, um nur ca. zwei Stunden später wieder dort zu landen. Er hatte sich nach der Entlassung wieder auf den Weg zu der Frau gemacht. Da er sich auch im Laufe des Tages nicht beruhigen konnte, erlies eine Richterin die Anordnung, ihn bis zum Neujahrsmorgen in der Zelle zu belassen. Ausgeschlafen konnte er die Zelle am Neujahrsmorgen verlassen. Jedoch kehrte er nach knapp vier Stunden erneut in die Zelle zurück. Stark alkoholisiert schlug er zuvor wieder bei der Dame in Langwedel auf. Beleidigungen und eine Sachbeschädigung hat der mann nun zusätzlich auf der Habenseite. Weitere Maßnahmen gegen den Mann werden geprüft.

Betrunken und berauscht auf der Autobahnabfahrt Oyten. Eine Fahrzeugpanne wurde einem 23-jährigen Bremer in der Neujahrsnacht zum Verhängnis. Weil sein Auto an der Anschlussstelle Sebaldsbrück den Dienst quittierte, machte er sich kurzerhand zu Fuß auf den Weg und konnte hierbei durch Beamte der Polizei Achim zu Fuß im Oyterdamm angetroffen werden. Da der Fahrer deutlich nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der einen stattlichen Wert von 1,35 Promille ergab. Neben diesem Wert ergaben sich zudem noch Hinweise auf den Konsum von Drogen. Dem Mann droht ein Strafverfahren, außerdem wird er sich darauf einstellen müssen, demnächst weiter zu Fuß gehen zu müssen.

Landkreis Osterholz Pkw übersieht 84-jährige Radfahrerin, Pkw gegen Ampel, Drogenfahrt

Drogenfahrt Hambergen. Am Donnerstagmittag wurde eine Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße bei einem 18-jährigen PKW- Führer durchgeführt. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass der Fahranfänger unter dem Einfluss von Drogen steht. Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Anschluss. Die Polizri hat Ermittlungen wegen des berauschden Fahrens sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Pkw übersieht 84-jährige Radfahrerin Lilienthal Am Donnerstagvormittag beabsichtigte eine 77-jährige Frau mit ihrem VW Golf vom EDEKA Markt rechts in die Heidberger Straße abzubiegen. Dabei übersieht sie die 84-jährige Fahrradfahrerin, die aus dem dortigen Kreisel in Richtung Ortsaugang fuhr. Es kommt zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Die 84-jähirge Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt.

Pkw gegen Ampel Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagabend befuhr ein 24-Jähriger mit einem VW-Golf die Baustraße in Osterholz-Scharmbeck. Dabei verlor der Fahrer aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen PKW. Er kollidierte mit einer dort befindlichen Ampel. Es entsteht Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 2500 Euro. Der 24- jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

