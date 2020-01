Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht bei der Seniorenresidenz in Jünkerath!

Jünkerath (ots)

In der Zeit von Samstag, den 11.01.2020 auf Sonntag, den 12.01.2020 wurde zu unbekannter Zeit in der Schüllerstraße in Jünkerath, in Höhe der Seniorenresidenz durch ein unbekanntes Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall ein Metallzaun beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Zusammenstoß könnte sich im Rahmen eines Rangiervorgangs ereignet haben. Personen, die Zeugen des Verkehrsunfalls waren oder sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 06551/942-0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

